Составь выражения и найди их значения из 24 мотков шерсти связали 3 одинаковых кофты сколько мотков шерсти потребуется чтобы связать в 8 таких кофт

Математика
Составь выражения и найди их значения из 24 мотков шерсти связали 3 одинаковых кофты сколько мотков шерсти потребуется чтобы связать в 8 таких кофт
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 : 3= 8 8 * 8=64 Ответ 64 мотка 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Сообщение об одном из современных путешественников
Ответить
Русский язык
Я раскрасила его _ целиком радостно закричала маша. Сколько разных форм местоимен??й ВЕСЬ можно подставить на место пропуска? А) Ни одной Б) од...
Ответить
География
В чем разница между заповедником и национальным парком
Ответить
Русский язык
С помощью какой приставкой нельзя образовать глагол от глагола А)из Б)без В)в Г)о?? Д)под
Ответить
Английский язык
Помогите пож-та по английскому. Задание 2.1
Ответить