Составь выражения и найди их значения из 24 мотков шерсти связали 3 одинаковых кофты сколько мотков шерсти потребуется чтобы связать в 8 таких кофт
Математика
Составь выражения и найди их значения из 24 мотков шерсти связали 3 одинаковых кофты сколько мотков шерсти потребуется чтобы связать в 8 таких кофт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 : 3= 8 8 * 8=64 Ответ 64 мотка
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