Составь выражения и найди их значения из 24 мотков шерсти связали 3 одинаковых кофты сколько мотков шерсти потребуется чтобы связать в 8 таких кофт

Математика

Составь выражения и найди их значения из 24 мотков шерсти связали 3 одинаковых кофты сколько мотков шерсти потребуется чтобы связать в 8 таких кофт

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