Сообщение об одном из современных путешественников

Гость: Гость:

Фёдор Конюхов — современный русский путешественник, художник, писатель. За свою жизнь совершил более 40 уникальных экспедиций и восхождений, выражая свое видение мира в книгах и картинах. Фёдор Конюхов — член Союза художников России и Союза писателей России. Автор девяти книг. Лауреат Золотой Медали Российской Академии Художеств, Почетный Академик Российской Академии Художеств, автор более 3.000 картин. Участник российских и международных выставок. Капитан Дальнего плавания. Яхтенный капитан. Совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику, один раз на весельной лодке. Заслуженный Мастер Спорта. Награжден орденом Дружбы народов СССР. Премией UNEP "GLOBAL 500", за вклад в защиту окружающей среды. Обладатель приза ЮНЕСКО "За честную игру". Занесен в энциклопедию "ХРОНИКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА". Действительный член Российского Географического Общества. Награжден орденом Украинской Православной Церкви ВМЧ. Георгия Победоносца I степени за примерные и усердные труды на пользу Святой Божией Православной Церкви.