Я раскрасила его _ целиком радостно закричала маша. Сколько разных форм местоимен??й ВЕСЬ можно подставить на место пропуска? А) Ни одной Б) одну В) Две Г) Три Д) Четыре

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Я раскрасила его _ целиком радостно закричала маша. Сколько разных форм местоимен??й ВЕСЬ можно подставить на место пропуска? А) Ни одной Б) одну В) Две Г) Три Д) Четыре

Автор: Гость