Я раскрасила его _ целиком радостно закричала маша. Сколько разных форм местоимен??й ВЕСЬ можно подставить на место пропуска? А) Ни одной Б) одну В) Две Г) Три Д) Четыре
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Я раскрасила его _ целиком радостно закричала маша. Сколько разных форм местоимен??й ВЕСЬ можно подставить на место пропуска? А) Ни одной Б) одну В) Две Г) Три Д) Четыре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Ни одной между его и целиком "всего" ,я считаю, будет лишним
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