Решить как РИО FeCl2+KOH

Химия
Решить как РИО FeCl2+KOH
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCl2 + 2KOH -> Fe(OH)2 + 2KClFe(+2) + 2Cl(-) + 2K(+) + 2OH(-) -> Fe(OH)2 + 2K(+) + 2Cl(-)Fe(+2) + 2OH(-) -> Fe(OH)2

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