Почему Иван IV обвиняет Курбского в религиозном преступлении?

Гость: Гость:

Послания царя Ивана Грозного и князя Андрея Курбского – один из самых известных памятников древнерусской литературы, отразивший переломный характер своей эпохи. Переписка началась после отъезда опасавшегося гонений Курбского в Литву, откуда в 1564 году он отправил монарху свое первое послание. В нем князь обрушился с жесткой критикой на несправедливую политику царя, обвинив того в неслыханных репрессиях против лучших людей страны. Грозный ответил гневным трактатом, обвинив оппонента в преступлении не только против земной власти, но и против Бога. Впервые в российской истории бывший подданный решился написать государю. Между ними завязалась полемика, длившаяся 15 лет. Участники переписки ставили перед собой публицистические задачи и обращались не только друг к другу, но и к образованным читателям в России и за рубежом. Царь и боярин касались обширного круга политических, культурных и религиозных тем − устройства государства, Божьего суда, литературного стиля. Их полемика предвосхитила расцвет индивидуальной манеры в российской литературе, на тот момент еще не знавшей самого понятия авторского стиля. Переписка царя Ивана Грозного и князя Андрея Михайловича Курбского длилась с большими перерывами с 1564 по 1579 год. Монарху и его бывшему подданному было о чем спорить. Опасавшийся гонений боярин вместе со слугами и группой приверженцев бежал из России и перешел под знамена одного из главных противников Москвы − короля Польши и Литвы Сигизмунда II Августа. Тем самым Курбский поменял сторону в ключевом военном конфликте эпохи – Ливонской войне. Бывший воевода Ивана IV ранее одержал целый ряд побед над войсками Великого княжества Литовского, теперь же ему предстояло сражаться против российских сил. Беглый боярин чувствовал необходимость оправдаться. Для этого Курбский дерзнул написать тому, в ком видел причину побудивших его к бегству бед и опасений. Впервые в российской истории бывший подданный обратился к правителю с личным письмом. Завязалась переписка, целью которой стало не только повлиять на адресата, но и отстоять свою точку зрения в глазах грамотной части российского и западного общества. Не даром царь уже в заглавии адресует свое первое послание против нарушителей клятвы, «крестопреступников», во все Российское государство, а Курбский подчеркивает, что тексты, подобные письмам царя, стыдно посылать в другие страны − там есть немало людей, искушенных в риторике и философии. Личные письма обратились в острые публицистические памфлеты.