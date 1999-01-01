Эм..Я не поняла! Помогите(Номер 4)

Математика
Эм..Я не поняла! Помогите(Номер 4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 слагаемое-999 2 слагаемое-1000 1)1000+999=1999 2)3100-1999=1101
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