Помогите пожалуйста,План к сочинению День Матери.
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Помогите пожалуйста,План к сочинению День Матери.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Как я подготовил (а) маме подарок. 2) Поздровление . 3) Как прошел праздник . 4) Радость и счьастье моей мамы.
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