В качестве противовоспалительного лекарства применяется 2% - ный раствор нитрата ??еребра. какая масса нитрата серебра содержится в аптечной слянке , в которой находится 40 г раствора? расчитать Помогите, даю 100 баллов.

Химия

В качестве противовоспалительного лекарства применяется 2% - ный раствор нитрата ??еребра. какая масса нитрата серебра содержится в аптечной слянке , в которой находится 40 г раствора? расчитать Помогите, даю 100 баллов.

Автор: Гость