В качестве противовоспалительного лекарства применяется 2% - ный раствор нитрата ??еребра. какая масса нитрата серебра содержится в аптечной слянке , в которой находится 40 г раствора? расчитать Помогите, даю 100 баллов.
Химия
В качестве противовоспалительного лекарства применяется 2% - ный раствор нитрата ??еребра. какая масса нитрата серебра содержится в аптечной слянке , в которой находится 40 г раствора? расчитать Помогите, даю 100 баллов.
Ответ(ы):
Гость:
! Находим массу чистого вещества по формуле- m(в-ва)=m(р-ра)*W9р-ра)/10-%=40*2%/100%=0,8г
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