в кафе за четырехместные столики могут сесть одновременно столько же человек ско??ько за шестиместные в столовой. Сколько столиков в кафе если в столовой их восемь

Математика

в кафе за четырехместные столики могут сесть одновременно столько же человек ско??ько за шестиместные в столовой. Сколько столиков в кафе если в столовой их восемь

Автор: Гость