в кафе за четырехместные столики могут сесть одновременно столько же человек ско??ько за шестиместные в столовой. Сколько столиков в кафе если в столовой их восемь

Математика
в кафе за четырехместные столики могут сесть одновременно столько же человек ско??ько за шестиместные в столовой. Сколько столиков в кафе если в столовой их восемь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*6= 48 человек в столовой за 8столиками помещается 48:4= 12 столиков в кафе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сколько сюжетов в поэме Руслан и Людмила. Назовите их
Ответить
Русский язык
образованы ли друг от друга слова берёзовый и березняк смородины в Смородинка ветром на Ветерок из нитки и Лесной Луговой и лужок травяной травинка...
Ответить
Другие предметы
В чем различия в серверовке празнечного и повседневного стола,? срочно,пожалуйста.
Ответить
Математика
Помогите плизз b^2+10b/b^2-100
Ответить
Математика
Майстер за 8 годин виготовив 48 деталей, а учень за 4 години 8 таких деталей. У скільк?? разів більше деталей виготовлено за одну годину майстер ні...
Ответить