в кафе за четырехместные столики могут сесть одновременно столько же человек ско??ько за шестиместные в столовой. Сколько столиков в кафе если в столовой их восемь
Математика
в кафе за четырехместные столики могут сесть одновременно столько же человек ско??ько за шестиместные в столовой. Сколько столиков в кафе если в столовой их восемь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*6= 48 человек в столовой за 8столиками помещается 48:4= 12 столиков в кафе
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