В каких частях света расположены цивилизации эпохи Средних веков

Окружающий мир
В каких частях света расположены цивилизации эпохи Средних веков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как это не "парадоксально" звучит, во всех кроме Антарктиды (Пожалуй еще Австралию можно назвать, т.к. ее племена скорее относятся к культурам, а не к полновесным цивилизациям).Южная Америка - цивилизация Инков.Северная- Ацтеки.Азия - Китай, Индия. Средняя Азия - Персия. Север - Русь.Ну а в Африке и Европе их вообще куча со времен рассвета Египта и Месопотамии.А если копнуть поглубже, и порассуждать... Тут смотря что рассматривать цивилизацией средневековья.

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