В каких соединениях фосфор имеет одинаковую степень окисления: Ca3P2, H3PO3, KH2PO4, KPO3, P4O6, P4O10, H3PO4, H3PO3.
Химия
В каких соединениях фосфор имеет одинаковую степень окисления: Ca3P2, H3PO3, KH2PO4, KPO3, P4O6, P4O10, H3PO4, H3PO3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если дано 4 варианта ответа по два соединения, то KH2PO4, KPO3,
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