В каких странах побывал Юсуф Баласагуни?
История
В каких странах побывал Юсуф Баласагуни?
Ответ(ы) на вопрос:
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Юсуф родился в 1020г, в столице государства Караханидов городеБаласагун. Его отец являлся одним из видных , богатых людей того времени. В возрасте 50 лет Юсуф завершил поэму«Кутадгу Билиг» («Благодатное знание»), а затем подарил её кагану Сулейману Арслану и был удостоен звания «Хасс Хаджиб». Юсуф Хас-Хаджиб Баласагунский писал, как он сам называл: на тюркском языке, караханидской эпохи. «Кутадгу Билиг» — первое произведение, написанное на языке древних тюрков и полностью сохранившееся. Многиетюркоязычные народы по праву могут считать это произведение истоком или первым шедевром своей письменной литературы. Умер в 1075 году в возрасте 55 лет. Похоронен в мавзолее в городе Кашгар. Он был противником тех, кто, пренебрегая своим родным языком, говорил и писал на арабском и персидском языках. Начал писать свою книгу в Баласагуне и закончил в Кашгаре.
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