В какой английской букве можно утонуть? какая английская буква может тебя ужалить? какая буква английского алфавита умеет подмигивать? какая английская буква пристаёт ко всем с вопросом:почему? зачем? какая английская буква...

Английский язык
В какой английской букве можно утонуть? какая английская буква может тебя ужалить? какая буква английского алфавита умеет подмигивать? какая английская буква пристаёт ко всем с вопросом:почему? зачем? какая английская буква самая горячая?
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Гость:
Возможно так. w g-жужжит Q y читается вай h
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