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В какой четверти y=ctgx возрастает?
Математика
В какой четверти y=ctgx возрастает?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=ctgx-убывающая функция по всей области определения.
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