В какой группе все слова являются однокоренными? A) невежа, невежливый, невежда B) кот, котенок, который C) игра, игрок, проигрыш D) беда, забежал, беженец
Русский язык
В какой группе все слова являются однокоренными? A) невежа, невежливый, невежда B) кот, котенок, который C) игра, игрок, проигрыш D) беда, забежал, беженец
Ответ(ы):
Гость:
C) игра, игрок, проигрыш
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