В какой группе все слова являются однокоренными? A) невежа, невежливый, невежда B) кот, котенок, который C) игра, игрок, проигрыш D) беда, забежал, беженец

Русский язык

В какой группе все слова являются однокоренными? A) невежа, невежливый, невежда B) кот, котенок, который C) игра, игрок, проигрыш D) беда, забежал, беженец

Автор: Гость