В какой паре слова связаны по смыслу не так как во всех остальных парах рисовать-р??сунок,чертить-чертеж,красить-краска,вышивать-вышивка,во всех парах а-г слова по смыслу связаны одинаково

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В какой паре слова связаны по смыслу не так как во всех остальных парах рисовать-р??сунок,чертить-чертеж,красить-краска,вышивать-вышивка,во всех парах а-г слова по смыслу связаны одинаково
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красить-краска, т. к. все остальное что именно делают, а здесь чем
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