В какой паре слова связаны по смыслу не так как во всех остальных парах рисовать-р??сунок,чертить-чертеж,красить-краска,вышивать-вышивка,во всех парах а-г слова по смыслу связаны одинаково

Русский язык

В какой паре слова связаны по смыслу не так как во всех остальных парах рисовать-р??сунок,чертить-чертеж,красить-краска,вышивать-вышивка,во всех парах а-г слова по смыслу связаны одинаково

Автор: Гость