В какой пример можно вставить букву так, чтобы получилось слово: жь_жь; шь_шь; щь_щь; ць_ць; чь_чь?

Русский язык

В какой пример можно вставить букву так, чтобы получилось слово: жь_жь; шь_шь; щь_щь; ць_ць; чь_чь?

Автор: Гость