В какой пример можно вставить букву так, чтобы получилось слово: жь_жь; шь_шь; щь_щь; ць_ць; чь_чь?

Русский язык
В какой пример можно вставить букву так, чтобы получилось слово: жь_жь; шь_шь; щь_щь; ць_ць; чь_чь?
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Автор: Гость
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Гость:
Шьёшь. Ну я не знаю, но небанье меня ок??
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