В какой среде обитают животные с амебоидным типом передвижения?

Биология
В какой среде обитают животные с амебоидным типом передвижения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех 4-х средах В водной среде(как морская вода,так и пресная),соответственно водная,влажная почва-почвенная,есть паразитические амёбы(дизентерийная амёба)-соответственно организменная. Есть амёбы,которые встречаются на растениях(правда в основном это всё же корни,но на наземных частях во влажных условиях иногда встречаются,поэтому наземно-воздушная Удачи!!!
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