В какой среде обитают животные с амебоидным типом передвижения?

Гость: Гость:

Во всех 4-х средах В водной среде(как морская вода,так и пресная),соответственно водная,влажная почва-почвенная,есть паразитические амёбы(дизентерийная амёба)-соответственно организменная. Есть амёбы,которые встречаются на растениях(правда в основном это всё же корни,но на наземных частях во влажных условиях иногда встречаются,поэтому наземно-воздушная Удачи!!!