В какой стране ранее других произошел промышленный переворот и проявились наглядные черты индустриального общества а)Франция в)Англия с)Россия d)Германия

История

В какой стране ранее других произошел промышленный переворот и проявились наглядные черты индустриального общества а)Франция в)Англия с)Россия d)Германия

Автор: Гость