В какой стране ранее других произошел промышленный переворот и проявились наглядные черты индустриального общества а)Франция в)Англия с)Россия d)Германия
История
В какой стране ранее других произошел промышленный переворот и проявились наглядные черты индустриального общества а)Франция в)Англия с)Россия d)Германия
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