В каком числе все эти слова большой,маленький,квадратный,овальный,стол
Русский язык
В каком числе все эти слова большой,маленький,квадратный,овальный,стол
Ответ(ы):
Гость:
Все эти слова в единственном числе
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