В каком числе все эти слова большой,маленький,квадратный,овальный,стол

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В каком числе все эти слова большой,маленький,квадратный,овальный,стол
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