В каком году и веку придумали воздушные шары

Окружающий мир
В каком году и веку придумали воздушные шары
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый воздушный шарик придумали в Лондоне в 1824 году в 19 веке
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