В каком из этих чисел квадрат цифры десятков равен утроенной сумме цифр сотен и единиц 138 231 741

Математика

В каком из этих чисел квадрат цифры десятков равен утроенной сумме цифр сотен и единиц 138 231 741

Автор: Гость