В каком из перечисленных слов на месте буквы (г) произносится звук [х]: гул, город, ??ирог, порог, прекрасного, светлого, Бог, флаг, слог.

Русский язык
В каком из перечисленных слов на месте буквы (г) произносится звук [х]: гул, город, ??ирог, порог, прекрасного, светлого, Бог, флаг, слог.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно бог это же очень просто
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