В каком паре слова по-разному образуют форму именительного падежа множественного числа? а)строитель-кораблестроитель; б)учитель-самоучитель; в)хранитель-предохранитель; г)свидетель-лжесвидетель; д) во всех парах им.п. мн. ч. о...
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В каком паре слова по-разному образуют форму именительного падежа множественного числа? а)строитель-кораблестроитель; б)учитель-самоучитель; в)хранитель-предохранитель; г)свидетель-лжесвидетель; д) во всех парах им.п. мн. ч. образуются одинаково
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Д.........................................................................
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