В каком предложении выделенные слово является обращением??? Учитывайте, что знаки препинания не расставлены. а) СТАРИК любит проводить время у реки. б) Вот обрадуется МАМА! в) Умирает от голода такой веселенький, такой х...

Русский язык

В каком предложении выделенные слово является обращением??? Учитывайте, что знаки препинания не расставлены. а) СТАРИК любит проводить время у реки. б) Вот обрадуется МАМА! в) Умирает от голода такой веселенький, такой хорошенький МАЛЬЧИК г) Папа подними же меня повыше. заранее спасибо

Автор: Гость