В каком предложении выделенные слово является обращением??? Учитывайте, что знаки препинания не расставлены. а) СТАРИК любит проводить время у реки. б) Вот обрадуется МАМА! в) Умирает от голода такой веселенький, такой х...
Русский язык
В каком предложении выделенные слово является обращением??? Учитывайте, что знаки препинания не расставлены. а) СТАРИК любит проводить время у реки. б) Вот обрадуется МАМА! в) Умирает от голода такой веселенький, такой хорошенький МАЛЬЧИК г) Папа подними же меня повыше. заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
......в г)............
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