В каком примере употреблен эпитет? А) Солнце проснулось В) Милая улыбка С) Буйный ветер D) Глаза как небо
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В каком примере употреблен эпитет? А) Солнце проснулось В) Милая улыбка С) Буйный ветер D) Глаза как небо
Ответ(ы):
Гость:
Эпитет употреблён в В) Милая улыбка и С) Буйный ветер.
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