В каком ряду во всех словах все согласные мягкие? а. метеорит, утиль, очередь б. г??рань,опята,листва в. плесень, шея, ищу г. чинить, вещи, тень
Русский язык
В каком ряду во всех словах все согласные мягкие? а. метеорит, утиль, очередь б. г??рань,опята,листва в. плесень, шея, ищу г. чинить, вещи, тень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ряду в если можно два ряда то ещё и г
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