В каком слове есть слог из одного звука? осина,ясень,клён.
Русский язык
В каком слове есть слог из одного звука? осина,ясень,клён.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоему Осина) если что извеняюсь
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