В каком слове есть слог из одного звука? осина,ясень,клён.

Русский язык
В каком слове есть слог из одного звука? осина,ясень,клён.
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Гость:
Помоему Осина) если что извеняюсь
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