Решите уравнения: 12*(5/6+х:1 1/27)=19 8*(х:1 7/9-1 7/4)=13 с решением ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Математика
Решите уравнения: 12*(5/6+х:1 1/27)=19 8*(х:1 7/9-1 7/4)=13 с решением ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6+27x/11=19/12 27x/11=9/12 27x=(9*11)/12 x=11/36~0,3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу). У директора Диллемы одни часы,а у Директора Телебайтика-другие.И те и другие бьют каждый час. Часы директора Ди...
Физика
Найдите скорость фотоэлектронов, вылетевших из цинка, при освещении его ультрафиолетовым светом с длиной волны 300 нм, если работа выхода электр...
Русский язык
СРОЧНО ! ПОМОЩЬ ! ДАМ 39 БАЛЛОВ ! Существительное, женского рода , в единственном чи??ле , 3-го склонения , с шипящей на конце , в предложном падеже
Русский язык
Подчеркни в словах только те парные согласные, которые нужно проверить. подбери к ним прверочные слова. прицеп ошибка коровка лёгкие червяк шкаф го...