Господи пожалуйста помогите умоляю 1)Как связано явление солнечных затмений со свойством прямолинейного распространения света? 2)Как удается видеть в плоском зеркале изображения предметов, размеры которых больше размеров зерк...

Гость: Гость:

1) Солнечное затмение это луна становится между землей и солнцем и закрывает солнце. Солнечные лучи растпространяются прямолинейно, когда луна встает против солнца она закрывает солнечные лучи, потому то они не могут огибать луну. 2) Только через линзу ( линза которая в очках или которая в бинокле)