Господи пожалуйста помогите умоляю 1)Как связано явление солнечных затмений со свойством прямолинейного распространения света? 2)Как удается видеть в плоском зеркале изображения предметов, размеры которых больше размеров зерк...
Физика
Господи пожалуйста помогите умоляю 1)Как связано явление солнечных затмений со свойством прямолинейного распространения света? 2)Как удается видеть в плоском зеркале изображения предметов, размеры которых больше размеров зеркала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Солнечное затмение это луна становится между землей и солнцем и закрывает солнце. Солнечные лучи растпространяются прямолинейно, когда луна встает против солнца она закрывает солнечные лучи, потому то они не могут огибать луну. 2) Только через линзу ( линза которая в очках или которая в бинокле)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Русский язык
Физика
Какое давление на почву оказывает гусеничный трактор, если масса трактора 3,6 т, а площадь одной гусеницы 0,9 м кв. ?(Ответ выразите в кПа)