Помогите пожплуйста 406,407 Плиз ❤❤❤

Гость: Гость:

406. Ни от ветру он укрыться тут не мог,ни от дождя спастись:весь вымок и продрог.Завистники на что ни взглянут,подымут вечно вой,а ты себе своей дорогою ступай:полают да отстанут.Тут бедный Фока мой,как не любил уху,но от беды такой,схватя в охапку кушак и шапку,скорей без памяти домой - и с той поры к Демьяну ни ногой.Вот Мишенька,не говоря ни слова,увесистый булыжник в лапы сгрёб.У барина была собака шаловлива.Что из мясного не достанет,в минуту стянет.Хозяин сладить с ней не мог,как он ни бился.В ком есть и совесть,и закон,тот не украдёт,не обманет,в какой бы нужде ни был он;а вору дай хоть миллион,он воровать не перестанет. 407. Семь не делится ни на пять,ни на три.Катя не побыла у нас ни одного дня.А вы,друзья,как ни садитесь всё в музыканты не годитесь...