Написать сочинение о школе будущего в космосе

Гость: Гость:

Я представляю себе школу, на входе которой учеников будут встречать роботы-охранники. Так же дроиды будут принимать одежду в гардеробе и убираться в помещениях. Классы новых школ будут большими, светлыми и технически оснащенными, интерактивными. Голографические мониторы заменят карты, схемы, плакаты и прочие пособия. Вместо рисунков и фотографий, можно будет увидеть объемные изображения растений, животных, почувствовать себя во льдах Арктики или в космосе. Новые достижения позволят превратить урок в увлекательное путешествие