Х-174/х-63 =-2 помогите решить уравнение
Математика
Х-174/х-63 =-2 помогите решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-174=-2(х-63) х-174= -2x + 126 х+2х=126+174 3х= 300 х=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
28:14= 56:2= 44:11= 70:5= 84:12= 96:16= 400+500= 700-600= 180-90= 70=900= 110-30= 190-120= 16*4= 2*48= 27*3= 19...
Математика
Реши задачу ширина прямоугольника 15 метров а его периметр равен 66 сантиметров Найдите площадь треугольника
Математика
Математика