1)5-(-5); 2)-1,2-1,2; 3)-3,2-(-4,1);
Математика
1)5-(-5); 2)-1,2-1,2; 3)-3,2-(-4,1);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 минус (-5)=10 -1.2 -1.2=2.4 -3.2 минус (-4.1)=0.9
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