ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :) Или хотя-бы объясните пожалуйста С: Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольника в семь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет; необязательно использ...

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :) Или хотя-бы объясните пожалуйста С: Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольника в семь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет; необязательно использовать все цвета), если не различать раскраски, переходящие друг в друга при повороте пятиугольника (переворачивать пятиугольник нельзя).

Автор: Гость