ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :) Или хотя-бы объясните пожалуйста С: Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольника в семь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет; необязательно использ...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :) Или хотя-бы объясните пожалуйста С: Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольника в семь цветов (каждая сторона целиком красится в какой-то цвет; необязательно использовать все цвета), если не различать раскраски, переходящие друг в друга при повороте пятиугольника (переворачивать пятиугольник нельзя).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю будет 10 вариантов раскраски
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