Ребят помогите пожалуйста мне написать сочинение рассуждение какой подарок лучш??? Там дедушка поспорили с внучкой, что подарить на день рождение подружке ?

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Ребят помогите пожалуйста мне написать сочинение рассуждение какой подарок лучш??? Там дедушка поспорили с внучкой, что подарить на день рождение подружке ?
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