Объясните смысл названия повести Можно ли считать слова кондуит и швамбрания алл??гориями? чего? (повесть кондуит и Швамбрания) даю 25 баллов

Литература

Объясните смысл названия повести Можно ли считать слова кондуит и швамбрания алл??гориями? чего? (повесть кондуит и Швамбрания) даю 25 баллов

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