Объясните смысл названия повести Можно ли считать слова кондуит и швамбрания алл??гориями? чего? (повесть кондуит и Швамбрания) даю 25 баллов
Литература
Объясните смысл названия повести Можно ли считать слова кондуит и швамбрания алл??гориями? чего? (повесть кондуит и Швамбрания) даю 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кондуит это классный журнал, а Швамбрания это выдуманная страна. Можно считать!!!
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