Разберите слова по составу: 1.Понавыдергивалось 2.Времяпрепровождение
Русский язык
Разберите слова по составу: 1.Понавыдергивалось 2.Времяпрепровождение
Ответ(ы) на вопрос:
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По-приставка на-приставка вы-приставка дерг-корень ив-суффикс ал-окончание ось-приффикс время-корень пре-приставка про-приставка вожд-корень ен-суффикс ие-окончание
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