Составь цитатную характеристику дедушки Мазая.

Гость: Гость:

"Старый Мазай любит до страсти свой неизменный край." "Вдов он,бездетен,имеет лишь внука" "Торной дорогой ходить ему скука" " За сорок верст в Кастрому прямиком сбегать лесами ему нипочем" "Знает он много рассказов забавных" "Впрочем в отчаяние он не приходит" "Начал частенько Мазай пуделять" "Дня не проводит Мазай без охоты"