Составь цитатную характеристику дедушки Мазая.
Литература
Составь цитатную характеристику дедушки Мазая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Старый Мазай любит до страсти свой неизменный край." "Вдов он,бездетен,имеет лишь внука" "Торной дорогой ходить ему скука" " За сорок верст в Кастрому прямиком сбегать лесами ему нипочем" "Знает он много рассказов забавных" "Впрочем в отчаяние он не приходит" "Начал частенько Мазай пуделять" "Дня не проводит Мазай без охоты"
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