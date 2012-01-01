составить и записать предложения вставь пропушенные орффограмы подчеркнуть главные члены предложений Охотник,в,поймал,несчас ного,трос нике,ногой,журавля,больной,с
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составить и записать предложения вставь пропушенные орффограмы подчеркнуть главные члены предложений Охотник,в,поймал,несчас ного,трос нике,ногой,журавля,больной,с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотник поймал в тростнике несчастного журавля с больной ногой
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