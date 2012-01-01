Просклоняйте по падежам 2012(год), 2021(год) ПОЖЫЛУЙСТА(((((((

Гость: Гость:

Им.п. две тысячи двенадцатый год Род.п. две тысячи двенадцатого года Д.п. две тысячи двенадцатому году Вин.п. две тысячи двенадцатый год ТВ.п. две тысячи двенадцатый Годом Пр.п. (о) две тысячи двенадцатом годе Скажу сразу во всех твоих именах числительных будет изменяться только последнее слово , так как это порядковые числительные)) Им.п. две тысячи двадцать первый год Род.п. две тысячи двадцать первого года Д.п. две тысячи двадцать первому году Вин.п. две тысячи двадцать первый год ТВ.п. две тысячи двадцать первым Годом Пр.п. (о) две тысячи двадцать первом годе Надеюсь помогла))