Сосуд емкостью 2 х 10 ^ -3 м3 наполнен азотом (N2) под давлением 0,2 МПа и температуре 27 С. Определите массу азота.

Физика
Сосуд емкостью 2 х 10 ^ -3 м3 наполнен азотом (N2) под давлением 0,2 МПа и температуре 27 С. Определите массу азота.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V = 2*10^-3 м^3   M = 28*10^-3 кг/моль   P=2*10^5 Па   T = 300 K   m - ? решение P V = m R T / M => m = P V M / R T m = 2*10^5 * 2*10^-3 * 28*10^-3 / 8,31 * 3*10^2, m = 112*10^-1 / 24,93*10^2 = 0,00449 кг = 4,49 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни лишнее слово в каждом ряду.1 площадью альбом тенью серьёзный 2 букварь к??ньки письмо жильё
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста! Пословицы и поговорки о Родине ( Нужно 15 ) срочно
Ответить
География
Какое из утверждений о географической карте верно?а)модель земного шара. Б) отсутствует градусная сеть. В)изображение поверхности Земли без искажен...
Ответить
Английский язык
Рассказ о семье на английском языке 4 класс
Ответить
Литература
Нужно небольшое сочинение в 5-6 предложений. Как вы понимаете значение пословицы "Как пришло, так и ушло". Пожалуйста, помогите. Мне не нужно прям ...
Ответить