Сосуд емкостью 2 х 10 ^ -3 м3 наполнен азотом (N2) под давлением 0,2 МПа и температуре 27 С. Определите массу азота.
Физика
Сосуд емкостью 2 х 10 ^ -3 м3 наполнен азотом (N2) под давлением 0,2 МПа и температуре 27 С. Определите массу азота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V = 2*10^-3 м^3 M = 28*10^-3 кг/моль P=2*10^5 Па T = 300 K m - ? решение P V = m R T / M => m = P V M / R T m = 2*10^5 * 2*10^-3 * 28*10^-3 / 8,31 * 3*10^2, m = 112*10^-1 / 24,93*10^2 = 0,00449 кг = 4,49 г
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