Сосуд емкостью 2 х 10 ^ -3 м3 наполнен азотом (N2) под давлением 0,2 МПа и температуре 27 С. Определите массу азота.

Физика

Сосуд емкостью 2 х 10 ^ -3 м3 наполнен азотом (N2) под давлением 0,2 МПа и температуре 27 С. Определите массу азота.

Автор: Гость