Нужно небольшое сочинение в 5-6 предложений. Как вы понимаете значение пословицы "Как пришло, так и ушло". Пожалуйста, помогите. Мне не нужно прям сочинение, а всего несколько предложений, 5-6 вполне достаточно :)
Литература
Нужно небольшое сочинение в 5-6 предложений. Как вы понимаете значение пословицы "Как пришло, так и ушло". Пожалуйста, помогите. Мне не нужно прям сочинение, а всего несколько предложений, 5-6 вполне достаточно :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень просто! Поговорка в ракурсе наших современников, советует нам относиться легче к потере того, что нам досталось без труда, без малейшего усилия. Так например не стоит сокрушаться о потере найденного , например iPhona. Но более глубокий смысл лежит в этом послании от наших предков. Суть его состоит в том, что найденное или полученное в дар , от кого-либо, без каких-то заслуг благо, послано нам богом, как испытание. Потому без сожаления надо его дарить тем, кто более нуждается в этих благах, чем ты.
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