Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником . Синтакчический разбор пред??ожения пожалуйста
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Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником . Синтакчический разбор пред??ожения пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Булька-подлежащее стал, чесать, греметь-сказуемые себе-дополнение за ушами-обстоятельство ошейником-дополнение.
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