Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником . Синтакчический разбор пред??ожения пожалуйста

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Булька стал чесать себе за ушами и греметь ошейником . Синтакчический разбор пред??ожения пожалуйста

Автор: Гость