Рыбаки поймали 312 1/2 кг. рыбы.из них 0,71 сазаны, 0,13 щуки остальные-судак сколько кило??раммов судака рыбаки выловили?
Математика
Рыбаки поймали 312 1/2 кг. рыбы.из них 0,71 сазаны, 0,13 щуки остальные-судак сколько кило??раммов судака рыбаки выловили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,71 +0,13 = 0,84 всей рыбы составляют сазаны и щуки. 1-0,84 = 0,16 всей рыбы составляют судаки. 312,5 * 0,16 = 50 кг судаков поймали рыбаки.
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