Для кривой у = - х2+ 1 определите точку её графика, в которой касательная параллельна прямой 2х+3.

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Если касательная параллельна прямой y = 2x + 3, то производная функции в этой точке равна коэффициенту прямой, то есть 2. y = -x^2 + 1 y ' = -2x = 2 x = -1 y(-1) = -(-1)^2 + 1 = -1 + 1 = 0 Ответ: (-1, 0)