(1).Русалочке нравится этот дворец из жёлтого камня.(2)Великолепные купола высились над крышей.(3).В окошке видны били занавески из шёлка ,а солнечный луч словно покрывал их золотом.(4).Русалочка каждую ночь плавала вдоль прист...

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(1).Русалочке нравится этот дворец из жёлтого камня.(2)Великолепные купола высились над крышей.(3).В окошке видны били занавески из шёлка ,а солнечный луч словно покрывал их золотом.(4).Русалочка каждую ночь плавала вдоль пристани,желая как ближе подплыть к дворцу. Выполните задания. 1.Выпишите имена сущ. с окончаниями Е-И,и укажите падеж и склонения. 2.Подчеркните слова с орфограммой "Правописания О-Е после шипящих в оконч. имён сущ.".Графически объясните написания гласной. 3.Выпишите имена сущ., оконч. на шипящую,графически объясните написание. 4.Выпишите имена сущ. мн.ч.

Автор: Гость