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Номер1441 плиз помогите заранее спасибо
Математика
Номер1441 плиз помогите заранее спасибо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1,7;2.0,45;3.2,4;4.8,8;5.4,24;5.2,5
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