Какое слово лишнее? Подчеркни его. Докажи графически. Бульканье, Вьюнок, Зорька, Кузька

Русский язык
Какое слово лишнее? Подчеркни его. Докажи графически. Бульканье, Вьюнок, Зорька, Кузька
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бульканье, потому-что, все перечисленое это клички!
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