Какое слово лишнее? Подчеркни его. Докажи графически. Бульканье, Вьюнок, Зорька, Кузька
Русский язык
Какое слово лишнее? Подчеркни его. Докажи графически. Бульканье, Вьюнок, Зорька, Кузька
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бульканье, потому-что, все перечисленое это клички!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите срочно!Маша пошла в магазин за картошкой и и морковкой.Стоимость одной к??ртошки 76 рублей,а морковки 49 рублей.Количество купленной морко...
История
При царе Иване четвертом были выпущены монеты на которых изображался всадник с копьем в руке Как назывались Эти монеты
Химия
А13. Масса нитрата натрия, взятого количеством 0,8 моль, равна 1) 68 г 2) 64 г 3) 42 г 4) 34 г Ответ объясните
Русский язык
Подчеркнуть лишнее слово.вершина,душистый,чижи,тишина,ландыши,малыши,животное,чашка,сторонка,ложка,кошка,варежка,пушистый,кружка,снежки.