Помогите срочно!Маша пошла в магазин за картошкой и и морковкой.Стоимость одной к??ртошки 76 рублей,а морковки 49 рублей.Количество купленной морковки и картошки одинаковое!Известно что общая стоимость картошки 684 рубля.Скольк...
Математика
Помогите срочно!Маша пошла в магазин за картошкой и и морковкой.Стоимость одной к??ртошки 76 рублей,а морковки 49 рублей.Количество купленной морковки и картошки одинаковое!Известно что общая стоимость картошки 684 рубля.Сколько всего денег заплатила Маша? Одним способом решила,а второй не могу понять помогите!первый способ: 1)684:76=9(кол-во)-купили картошки 2)49*9=441(руб)-общая стоимость морковки 3)684+441=1125(руб) Ответ:1125рублей потратила Маша.
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